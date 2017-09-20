Лавров призвал "не увиливать" от выполнения минских договоренностей

ООН, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "нехорошо увиливать" от выполнения минских договоренностей, одобренных резолюцией Совбеза ООН.
По его словам, "как известно, эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией СБ ООН 2202, и увиливать от ее выполнения нехорошо".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.