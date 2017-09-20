Лавров призвал "не увиливать" от выполнения минских договоренностей

ООН, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "нехорошо увиливать" от выполнения минских договоренностей, одобренных резолюцией Совбеза ООН.

"Есть перспективы у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса", — сказал Лавров, выступая на министерском заседании СБ ООН по миротворчеству.

По его словам, "как известно, эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией СБ ООН 2202, и увиливать от ее выполнения нехорошо".

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.