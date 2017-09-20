Лавров прокомментировал сохранение "силового мандата" миротворцев ООН

ООН, 20 сен – РИА Новости. Сила может применяться миротворцами только ради самообороны, при этом "силовые мандаты", предоставляемые в ряде случаев, должны зависеть от конкретной ситуации, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с большой осторожностью относимся к усилению мандатов миротворческих миссий. Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и защиты мандата. Имеющийся опыт наделения миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической республике Конго или Мали, пока не убедил нас в том, что повышенные жертвы, которые приносят миротворцы в принудительных операциях, оправданы достигнутыми на земле результатами",- заявил Лавров на заседании СБ ООН по миротворчеству.

"Силовые мандаты если и сохранят такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию",- подчеркнул министр.