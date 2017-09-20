Русофобия стала курсом правительства в Польше, считает экс-премьер Миллер

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Русофобия стала государственной доктриной в Польше, заявил экс-премьер этой страны Лешек Миллер.

"Русофобия стала государственной доктриной, реализуемой в данный момент правительством, и это наверняка не обходится без влияния на сознание поляков, особенно молодого поколения", — сказал Миллер РИА Новости.

По его словам это выражается не только в неприязни "чужих, русских, или советских солдат, но и в целом такое время, когда польская политика скорее концентрируется на различиях, конфликтах, спорах, а не на поиске объединяющего начала".

Он выразил сомнение, что существует общественное согласие в вопросе осквернения советских памятников в Польше. "Однако такого рода инциденты происходят и имеют тенденцию к учащению. Но я не рискну утверждать, что это одобряется большинством. Всегда, в каждом обществе находятся люди, которые способны на такие поступки", — отметил он.

"Здесь, в Польше, возмущение вызвало высказывание одного из политиков партии "Альтернатива для Германии", который похвалил вермахт и его деятельность. Везде находятся люди, но в Польше отыгрываются на кладбищах, на различных местах памяти и т.д., нельзя это игнорировать", — добавил Миллер.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.