В НАТО сообщили о планах усиления в балтийском регионе

ТАЛЛИН, 20 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. НАТО планирует усилить находящиеся в странах Балтии и Польше многонациональные батальоны элементами воздушных и морских сил, заявил в среду находящийся с визитом в Эстонии заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард.

"Сухопутные подразделения НАТО смогли эффективно и быстро интегрироваться в состав национальных сил обороны, однако они должны быть усилены элементами военно-воздушных и военно-морских сил. Это наш следующий вызов в Балтии и Польше", — цитирует слова Эверарда пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

По словам генерала, слаженная работа сухопутных и военно-воздушных сил является особенно важным фактором, позволяющим еще больше усилить оборонный и сдерживающий потенциал боевых групп. "Самым приятным для меня было то, что мы с эстонскими коллегами были полностью единодушны в отношении того, какие шаги необходимо предпринять в будущем. Я очень доволен имеющимся прогрессом, но нам еще многое нужно сделать", — отметил он.

В ходе двухдневного визита в Эстонию генерал Эверард встретился с канцлером министерства обороны Эстонии Йонатаном Всевиовым, командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом, посетил авиабазу Эмари под Таллином и возложил венок к памятнику павшим в Освободительной войне 1918-1920 годов.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.