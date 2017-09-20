Без "вывода войск РФ" ситуацию на Донбассе не решить, заявил Порошенко

ООН, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона.

"Путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников и оружия из Украины… Не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для российских военнослужащих", — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.