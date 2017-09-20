Пенс заявил, что Россия угрожает суверенитету соседей в Восточной Европе

ООН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в рамках выступления на Совете Безопасности ООН выразил мнение, что Россия продолжает угрожать суверенитету соседей в Восточной Европе, пытаясь изменить международные границы.

"Россия продолжает угрожать суверенитетам соседей (в Восточной Европе), стремясь к изменению международных границ", — заявил Пенс, добавив, что подобное поведение может угрожать мировому порядку и привести к хаосу.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Также ранее неоднократно звучали заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и военных у российских границ.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, скоро всем станет понятно, что от РФ не исходит угрозы ни прибалтийским, ни восточно-европейским странам. "Сейчас происходит определенное укрепление американского влияния в Европе, в том числе за счет Восточно-Европейских стран, потому что они еще находятся в парадигме противостояния другому доминанту в виде бывшего Советского союза, это перекладывается все на сегодняшнюю Россию… Но все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит ни прибалтийским странам, ни Восточно-Европейским, ни тем более каким-то более отдаленным в западной Европе", — говорил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.