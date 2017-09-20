Лавров и генсек ОБСЕ обсудили урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы участия организации в урегулировании конфликта на Украине, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи, которая состоялась "на полях" ГА ООН.

"Были обсуждены вопросы участия ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине, состояние дел в организации, планы работы генсекретаря на период его полномочий, а также ход подготовки к заседанию Совета министров ОБСЕ в Вене 7-8 декабря", — говорится в комментарии на сайте МИД.