ОБСЕ обеспокоена тенденциями в сфере соблюдения перемирия в Донбассе

МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что тенденции в сфере соблюдения режима бессрочного прекращения огня в Донбассе не могут не настораживать.

"Уровень нарушений режима прекращения огня остается ниже, чем до начала перемирия 25 августа, но тенденции его изменения не могут не настораживать", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, он сообщил, что число жертв среди гражданского населения в зоне конфликта в прошлом году составляло 442 человека, в том числе 88 убитых и 354 раненых. Из них 34 ребенка – шесть погибших и 28 раненых.

Между тем, продолжил дипломат, в этом году число жертв среди гражданского населения к 17 сентября составило 383 человека: 68 убитых и 315 раненых. "Это абсолютно неприемлемо", — заявил Сайдик.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.