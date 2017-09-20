В ДНР заявили об отсутствии результатов встречи подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Участникам заседания политической подгруппы по Донбассу в среду в Минске не удалось достичь результата в ходе встречи, заявила и.о министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Сегодняшний раунд переговоров политической группы в Минске, вопреки нашим надеждам на некоторые подвижки, так и не принес значимых результатов… Несмотря на данное на прошлом заседании обещание представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, официальная позиция по вопросам действия закона об особом статусе Донбасса так и не была предоставлена Киевом", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, позиция Киева и в этот раз заблокировала работу подгруппы.

Никонорова обвинила Киев в саботировании рекомендаций координатора от ОБСЕ в политической подгруппе. "На протяжении многих месяцев мы наблюдаем следующую тенденцию: все поручения и рекомендации координатора от ОБСЕ и контактной группы неукоснительно выполняются представителями республик и в то же время практически постоянно саботируются украинской стороной", — заявила она.

И.о. главы МИД ДНР считает, что при таком поведении представителей Киева вероятность на положительные сдвиги в работе подгруппы крайне мала. "Искаженное восприятие украинскими представителями смысла создания контактной и рабочих групп, а также отказ пролонгировать срок действия закона об особом статусе Донбасса не только тормозит, но и ставит под угрозу срыва минский процесс", — добавила она.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.