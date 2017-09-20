МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Испания де-факто ввела в Каталонии режим чрезвычайного положения, заявила председатель каталонского парламента Карме Форкадель.
В среду в Каталонии проходят обыски и задержания в связи с так называемым "референдумом о независимости", который Женералитет (правительство Каталонии) собирается провести 1 октября, несмотря на то что такой референдум противоречит конституции Испании.
Она считает действия испанских властей "антидемократическим нападением". "Мы, каталонцы, не боимся", — заявила Форкадель, призвав принимать участие в голосовании 1 октября. "Каким бы ни был результат, Каталония уже выиграла", — добавила Форкадель.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Гражданская Гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.