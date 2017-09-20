МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Испания де-факто ввела в Каталонии режим чрезвычайного положения, заявила председатель каталонского парламента Карме Форкадель.

В среду в Каталонии проходят обыски и задержания в связи с так называемым "референдумом о независимости", который Женералитет (правительство Каталонии) собирается провести 1 октября, несмотря на то что такой референдум противоречит конституции Испании.

"Государство похоронило политику и открыло двери репрессиям", — заявила Форкадель, отвечая на вопросы журналистов. По ее словам, происходит "вопиющее нарушение прав граждан, чтобы помешать каталонцам определять свое будущее".

Она считает действия испанских властей "антидемократическим нападением". "Мы, каталонцы, не боимся", — заявила Форкадель, призвав принимать участие в голосовании 1 октября. "Каким бы ни был результат, Каталония уже выиграла", — добавила Форкадель.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Гражданская Гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.