Более 50 стран подписали конвенцию о полном запрете ядерного оружия

ООН, 20 сен — РИА Новости. В ООН открылась к подписанию конвенция о полном запрете ядерного оружия, 51 страна подписала ее в первый день.

Подписи под договором поставили Алжир, Австрия, Бразилия, Ватикан, Коста-Рика, Индонезия, Куба, Ливия, Лихтенштейн, Мексика, Новая Зеландия, Палестина, ЮАР, Таиланд, Венесуэла и другие государства.

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис на церемонии открытия выразил сожаление, что обладающие ядерным оружием страны дистанцировались от процесса.

Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля этого года по итогам нескольких недель переговоров. В выработке договора не участвовали ядерные державы, включая пятерку постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

Ранее в МИД России высказывались против подписания договора о полном запрете ядерного оружия. По словам директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, ратификация соглашения не отвечает национальным интересам России и может привести к нарушению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году.

Конвенция вступит в силу через 90 дней после того, как ее ратифицируют не менее 50 стран.