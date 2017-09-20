США рассматривают все способы решения северокорейской проблемы, заявил Пенс

ООН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в рамках выступления на Совете Безопасности ООН заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать усиливать давление на Пхеньян с помощью экономических и дипломатических рычагов, однако при этом рассматриваются все возможные варианты разрешения кризиса на Корейском полуострове.

"Мы продолжим усиливать давление на Пхеньян с помощью экономических и дипломатических рычагов, но и все остальные опции по-прежнему рассматриваются", — сказал он.

Президент США Дональда Трамп неоднократно заявлял, что не исключает военного разрешения кризиса.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.