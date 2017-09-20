США осудили деятельность СПЧ ООН и потребовали реформировать совет

ООН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс осудил деятельность Совета по правам человека ООН и потребовал его реформировать.

"Совет по правам человека не заслуживает своего названия… Сейчас СПЧ ООН привлекает и приветствует наихудших нарушителей прав человека в мире. Подавляющее большинство членов СПЧ не соответствует даже самым основным стандартам прав человека", — заявил Пенс, выступая в СБ ООН.

Он добавил, что США считают члена СПЧ Кубу "репрессивным режимом", а Венесуэлу — "диктатурой, которая подрывает демократию на каждом шагу". Пенс также обвинил СПЧ ООН в антисемитизме и антиизраильской политике. "СПЧ стал форумом антисемитизма и обвинений против Израиля", — сказал Пенс, добавив, что это "большой источник раздражения" для США.

"Мы призываем СБ ООН и всю эту организацию немедленно реформировать членство и практику СПЧ", — заключил Пенс.

США на протяжении долгого времени критикуют деятельность СПЧ, члены совета отвечают США взаимностью и заявляют, что Вашингтон сам причастен к нарушению прав человека.