США призывают СБ ООН усилить давление на Пхеньян для сохранения мира

ООН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал совет безопасности ООН усилить давление на КНДР, чтобы остановить его ядерную и баллистическую программы, которые угрожают мировому порядку.
"Мы приветствуем принятие недавних резолюций ООН по Северной Корее. Но мы призываем совет безопасности ООН усилить давление на Пхеньян, чтобы остановить его угрожающие миру баллистическую и ядерную программы", — сказал он.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.