США призывают СБ ООН усилить давление на Пхеньян для сохранения мира

ООН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал совет безопасности ООН усилить давление на КНДР, чтобы остановить его ядерную и баллистическую программы, которые угрожают мировому порядку.

"Мы приветствуем принятие недавних резолюций ООН по Северной Корее. Но мы призываем совет безопасности ООН усилить давление на Пхеньян, чтобы остановить его угрожающие миру баллистическую и ядерную программы", — сказал он.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР дважды провела испытания баллистической ракеты, перелетевшей через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.