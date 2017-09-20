Фонд Ди Каприо выделил рекордную сумму на защиту окружающей среды

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Фонд американского актера Леонардо Ди Каприо Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) выделил рекордную в своей истории сумму в 20 миллионов долларов на защиту окружающей среды.

Согласно заявлению на сайте фонда, эти средства в виде грантов будут распределены между сотней организаций, которые занимаются защитой дикой природы, морскими заповедниками и программами, связанными с климатическими изменениями.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем работу более сотни организаций как в США, так и за границей. Эти получатели грантов активно действуют на местах, защищая океаны, леса и вымирающие виды для будущих поколений, а также решают проблемы, связанные с климатическими изменениями", — приводится в релизе заявление Леонардо Ди Каприо, сделанное во время конференции в Йельском университете.

"Мы должны потребовать от политиков принять науку о климате и взять на себя смелые обязательства, пока не поздно", — заключил Ди Каприо.

Американский актер и лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо, помимо яркой карьеры в кино, известен своей благотворительной деятельностью. Он неоднократно финансировал различные программы по охране дикой природы. Послом мира ООН по вопросам климата Ди Каприо был назначен в сентябре 2014 года генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.