Фонд Ди Каприо выделил рекордную сумму на защиту окружающей среды

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Фонд американского актера Леонардо Ди Каприо Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) выделил рекордную в своей истории сумму в 20 миллионов долларов на защиту окружающей среды.
Согласно заявлению на сайте фонда, эти средства в виде грантов будут распределены между сотней организаций, которые занимаются защитой дикой природы, морскими заповедниками и программами, связанными с климатическими изменениями.
"Мы должны потребовать от политиков принять науку о климате и взять на себя смелые обязательства, пока не поздно", — заключил Ди Каприо.
Американский актер и лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо, помимо яркой карьеры в кино, известен своей благотворительной деятельностью. Он неоднократно финансировал различные программы по охране дикой природы. Послом мира ООН по вопросам климата Ди Каприо был назначен в сентябре 2014 года генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.