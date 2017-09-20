Порошенко обсудил с Макроном возможность введения миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы введения миротворческой миссии в Донбасс, а также дальнейшую работу в рамках "нормандского формата", сообщается в среду на сайте украинского президента.

Порошенко в среду провел встречу с Макроном на полях саммита ГА ООН.

"Лидеры двух государств скоординировали позиции относительно дальнейшей работы в рамках "нормандского формата" и подходы к реализации инициативы по введению миротворческой операции ООН в Донбасс", — говорится в сообщении.

По информации администрации, главы государств подчеркнули важность обеспечения соблюдения устойчивого и полного прекращения огня, а также достижение прогресса в вопросе освобождения пленных.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.