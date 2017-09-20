В ЛНР уточнили мощность взрывного устройства, сработавшего в Луганске

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого взорвали памятник в Луганске, составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил в среду журналистам заместитель главы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Виталий Подобрый.

В понедельник в центре Луганска прогремел взрыв, в результате был поврежден памятник погибшим десантникам. Как сообщили в МВД ЛНР, пострадавших нет. В МГБ ЛНР ранее заявили, что, по предварительным данным, мощность взрывного устройства была более 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

"Эквивалент зарядного устройства взрывного — примерно около 10 килограммов", — рассказал Подобрый.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, над совершением теракта работала "серьезная группа", которая пыталась таким образом дестабилизировать ситуацию в республике.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.