Луценко: решение суда по делу о трагедии в Одессе будет обжаловано

Столкновения с полицией возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017

Столкновения с полицией возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Украинская прокуратура на следующей неделе обжалует решение Ильичевского суда Одесской области, который оправдал проходивших по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе сторонников "антимайдана", заявил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Суд в понедельник признал сторонников "антимайдана" невиновными.

"Мы надеемся, что апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу, она будет представлена на следующей неделе", — сказал Луценко, его слова цитирует пресс-служба украинской генпрокуратуры.

В апелляционной жалобе прокуратура будет требовать отмены решения районного суда и направления производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.