В ЛНР заявили, что за взрывы в Луганске диверсантам заплатили $9,5 тысячи

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. В ходе следствия по делу об июльских взрывах в Луганске выяснилось, что диверсантам за совершение терактов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики платили по 9,5 тысячи долларов, заявил на брифинге представитель следственного управления Генпрокуратуры ЛНР Александр Александров.

Ранее в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в причастности ко взрывам в Луганске в июле. Седьмого июля в центре города прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены.

"Данной группой были совершены ряд диверсий путем взрывов на территории республики. В основном это были объекты транспортной инфраструктуры", — сказал Александров.

Он утверждает, что диверсии совершались по заданиям украинских спецслужб, за которые исполнители, входящие в состав группы, получали деньги. "К примеру, за одну диверсию могли заплатить 250 тысяч гривен (9,5 тысячи долларов — ред.)", — заявил начальник следственного отдела.

По его словам, благодаря тому, что в августе часть участников преступной группы были задержаны, удалось предотвратить готовившуюся в том же месяце очередную диверсию. "В ходе проведенных обысков у задержанных было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, маски, перчатки и средства связывания (наручники и прочее — ред.)", — добавил Александров.