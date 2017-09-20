В ЛНР заявили, что за взрывы в Луганске диверсантам заплатили $9,5 тысячи

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. В ходе следствия по делу об июльских взрывах в Луганске выяснилось, что диверсантам за совершение терактов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики платили по 9,5 тысячи долларов, заявил на брифинге представитель следственного управления Генпрокуратуры ЛНР Александр Александров.
Ранее в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в причастности ко взрывам в Луганске в июле. Седьмого июля в центре города прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены.
"Данной группой были совершены ряд диверсий путем взрывов на территории республики. В основном это были объекты транспортной инфраструктуры", — сказал Александров.
По его словам, благодаря тому, что в августе часть участников преступной группы были задержаны, удалось предотвратить готовившуюся в том же месяце очередную диверсию. "В ходе проведенных обысков у задержанных было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, маски, перчатки и средства связывания (наручники и прочее — ред.)", — добавил Александров.