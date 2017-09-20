Трамп заявил, что принял решение по ядерной сделке с Ираном

ООН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение по поводу участия Соединенных Штатов в ядерной сделке с Ираном, однако не уточнил, какое именно.

"Я принял решение", — сказал он журналистам.

Главы МИД Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и ЕС в среду обсуждают с министром иностранных дел Ирана выполнение достигнутого более двух лет назад соглашения по ограничению ядерной программы страны.

Встреча проходит на фоне прозвучавших накануне с трибуны ООН обвинений Трампа в адрес Ирана.

Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стала накануне одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном. Он отметил, что наибольшие опасения вызывают те положения соглашения, которые имеют срок действия и через какое-то время истекут. По его словам, "это не способ продвижения вперед".

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам прошедших накануне переговоров с Тиллерсоном заявил, что встревожен непримиримой позицией Вашингтона в отношении как Тегерана, так и заключенного при международном посредничестве СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.