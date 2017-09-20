Патрушев провел в Ташкенте консультации по безопасности

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и секретарь Совбеза при президенте Узбекистана Виктор Махмудов провели в Ташкенте консультации по вопросам безопасности, уделив особое внимание обстановке в Центральной Азии и Афганистане, сообщила пресс-служба аппарата СБ России.

"В Ташкенте состоялись российско-узбекистанские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь СБ РФ Николай Патрушев и секретарь СБ при президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов с участием представителей правоохранительных органов, спецслужб и аппаратов советов безопасности двух стран", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в ходе встречи "отдельное внимание уделено обстановке в Центральной Азии и ситуации в Афганистане".

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего российско-узбекистанского сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и в миграционной сфере, в том числе в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита 4-5 апреля президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию.

Участники консультаций подтвердили готовность укреплять военно-техническое сотрудничество, отметили важность активизации взаимодействия по линии специальных служб, дальнейшего расширения сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, ШОС и СНГ.