Антикоррупционное бюро Украины незаконно прослушивало более 140 чиновников

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивало более ста чиновников, заявил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие должностные лица из разных ветвей власти", — цитирует сайт телеканала Еспрессо.TV слова Луценко.

Генпрокурор добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю НАБУ. По его словам, первые результаты по этому делу ожидают через несколько месяцев.