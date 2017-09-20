Эксперт оценил шансы Каталонии на проведение референдума о независимости

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. У Каталонии нет никаких шансов провести референдум о независимости от Испании, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.

"Абсолютно никаких шансов провести референдум. Референдум – это мероприятие, которое должно быть отмечено в соответствующем законе. Если в государстве такого закона нет, то и все остальное, что называется референдумом, этим референдумом не является", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, "власти Каталонии идут напролом, то, что они затеяли, это такой выброс национализма, сепаратизма". "Чем это кончится, сложно сказать. Я не думаю, что будет гражданская война. Но, очевидно, что будут акции неповиновения, которые быстро закончатся", — отметил Швейцер.

Две крупнейшие общественные организации Каталонии — Каталонская национальная ассамблея и Òmnium Cultural — распространили обращение к гражданам принять участие в митингах, которые проходят в Барселоне, в частности, перед представительством совета по экономике женералитета. В нем участвуют несколько тысяч человек.