Эксперт оценил шансы Каталонии на проведение референдума о независимости

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. У Каталонии нет никаких шансов провести референдум о независимости от Испании, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
"Абсолютно никаких шансов провести референдум. Референдум – это мероприятие, которое должно быть отмечено в соответствующем законе. Если в государстве такого закона нет, то и все остальное, что называется референдумом, этим референдумом не является", — сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "власти Каталонии идут напролом, то, что они затеяли, это такой выброс национализма, сепаратизма". "Чем это кончится, сложно сказать. Я не думаю, что будет гражданская война. Но, очевидно, что будут акции неповиновения, которые быстро закончатся", — отметил Швейцер.
Две крупнейшие общественные организации Каталонии — Каталонская национальная ассамблея и Òmnium Cultural — распространили обращение к гражданам принять участие в митингах, которые проходят в Барселоне, в частности, перед представительством совета по экономике женералитета. В нем участвуют несколько тысяч человек.