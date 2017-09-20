Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 225

Соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.

Соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.