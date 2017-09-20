В Киеве хотят переименовать Московский мост

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Киевский городской совет намерен переименовать Московский мост, а также станцию метро и 34 улицы в рамках декоммунизации, сообщила в среду пресс-служба столичной мэрии.

"В Киевсовет в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании станции метро "Петровка" на станцию метро "Почайна", о переименовании Московского моста на Северный мост, проект решения об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка", о переименовании улицы Ванды Василевской на улицу Богдана Гаврилишина", — говорится в сообщении.

Помимо этого, киевские власти намерены переименовать 34 улицы, среди них Кировоградская, Октябрьская, Панфиловцев, Анри Барбюса, Маршала Жукова и прочие. Также городские власти планируют переименовать "Куреневско-Красноармейскую" линию метро на "Оболонско-Теремковскую".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.