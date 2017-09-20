Референдум состоится вопреки международному давлению, заявили в Курдистане

ЭРБИЛЬ (Ирак), 20 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан проведет голосование о независимости, невзирая на международное и региональное давление, заявил РИА Новости глава Высшей комиссии по референдуму автономного района Хендрин Мухаммед.

"К сожалению, существует большое международное и региональное давление, как вы знаете. "Великие державы" выступают против голосования. К сожалению, в связи с кампанией в СМИ появилась некоторая напряженность у людей (жителей автономии — ред.), они не уверены, состоится голосование или нет. Но мы движемся к тому, что референдум состоится. Мы, как комиссия, готовы и работаем над тем, чтобы урны открылись 25 сентября в 8 часов утра", — отметил Мухаммед.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.