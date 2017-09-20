Режиссер Быков предложил задать Фримену вопросы о США

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский актер Морган Фримен имеет право защищать интересы своей страны, однако к нему есть множество встречных вопросов, заявил РИА Новости российский режиссер Юрий Быков.

Как ранее сообщили СМИ, Фримен снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

"У меня к Моргану Фримену, одному из любимых моих артистов, три вопроса. Первый — кто убил Джона Кеннеди? Второй — как он относится к фильму Оливера Стоуна "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе"? Третий — почему башни-близнецы сложились со скоростью свободного падения, как при направленном взрыве при сносе здания? А затем мы поговорим о том, кому Россия угрожает. Я вообще могу много вопросов накидать, чтобы наши американские коллеги не считали себя самыми большими гуманистами в этом мире", — сказал Быков РИА Новости.

Режиссер уточнил, что Морган Фримен является гражданином своей страны и потому имеет право защищать ее интересы, но если он при этом высказывается о том, что Россия является агрессором, то и сам Быков, как представитель творческой интеллигенции, тоже может назвать Америку агрессором.

"Я считаю, что Америка является нашим абсолютным геополитическим противником, и не скрывает этого, действует давно, не только по отношению к нам, очень наглым способом, как империалисты. Мы против империалистов, которые хотят шикарно жить за счет всего остального мира", — заключил режиссер.