Парламент Ирака не сможет сорвать референдум, заявили в Курдистане

ЭРБИЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решения иракского парламента не повлияют на подготовку и проведение голосования о независимости Иракского Курдистана, заявил РИА Новости глава Высшей комиссии по референдуму автономного района Хендрин Мухаммед.

"Высшая комиссия по проведению референдума работает на основе закона (автономии) и распоряжениям президента (президента автономии Масуда Барзани). Поэтому решения иракского парламента (принятые касательно проведения референдума в Иракском Курдистане) для нас не имеют большого значения", — заявил глава комиссии.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.