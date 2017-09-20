Сторонники независимости Каталонии призвали к массовым протестам

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии призывают своих сторонников выйти на улицы Барселоны и других городов в знак протеста против действий испанских властей.

Две крупнейшие общественные организации Каталонии – Каталонская национальная ассамблея и Òmnium Cultural – распространили обращение к гражданам принять участие в митингах, которые e;t проходят в Барселоне, в частности, перед представительством совета по экономике женералитета. В нем участвуют несколько тысяч человек.

"Призываем граждан идти на митинг. Пусть все идут на этот большой митинг, где уже тысячи человек", — заявил глава Ómnium cultural Жорди Куишар. "Они сильно ошиблись. Мы хотим проголосовать, а они объявили войну. Выйдем на улицы, чтобы мирно защитить наши институты на Гран-Виа и Рамбла-де-Каталуния (улицы в Барселоне), — призвал в Twitter глава Каталонской национальной Ассамблеи Жорди Санчес.

Как сообщила РИА Новости сотрудница совета (министерства) по экономике Каталонии, перед зданием собрались "тысячи человек, которые мирно митингуют", не мешая полицейским мероприятиям в здании. "Очень много людей перед входом, но все проходит мирно. Есть люди с гвоздиками и флагами, которые поют, но не было никаких столкновений или провокаций", — сказала она. По словам собеседницы агентства, сотрудники ведомства, как и сотрудники гражданской гвардии, спокойно заходят и выходят из здания. "Им никто не мешает делать их работу, никто не блокирует вход", — добавила она.

Наиболее напряженная обстановка сложилась около штаб-квартиры крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" в Барселоне, где проходят обыски. Однако пока дело ограничилось потасовкой между протестующими и полицией. Митингующие кричат, что действия гражданской гвардии – "государственный переворот". Вечером на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль состоится акция в поддержку проведения референдума в Каталонии.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой референдума. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.