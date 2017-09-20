Азербайджан выступает за мирное решение конфликта в Карабахе, заявил Алиев

БАКУ, 20 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта в Карабахе, но сохраняет за собой право защиты своих граждан согласно уставу ООН.
"Азербайджан привержен мирному урегулированию карабахского конфликта, но мы будем защищать своих граждан согласно уставу ООН. Конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, территориальной целостности Азербайджана", — сказал Алиев.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.