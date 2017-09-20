Трамп заявил, что чета Клинтон позволила КНДР получить ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее супруга Билла Клинтона в том, что они предоставили КНДР возможность создать ядерное оружие.
"Будучи госсекретарем, она (как и Билл Клинтон) разрешила Северной Корее исследовать и создать ядерное оружие, теперь жуликоватая Хиллари критикует", — написал Трамп в своем Twitter.
Клинтон была госсекретарем в 2009-2013 годах в администрации Барака Обамы.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.