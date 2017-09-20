Трамп заявил, что чета Клинтон позволила КНДР получить ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее супруга Билла Клинтона в том, что они предоставили КНДР возможность создать ядерное оружие.

"Будучи госсекретарем, она (как и Билл Клинтон) разрешила Северной Корее исследовать и создать ядерное оружие, теперь жуликоватая Хиллари критикует", — написал Трамп в своем Twitter.

Клинтон была госсекретарем в 2009-2013 годах в администрации Барака Обамы.

Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. После этого, выступая на одном из вечерних телевизионных шоу, Хиллари Клинтон назвала речь Трампа "опасной" и подчеркнула, что дипломатия должна стать основным средством разрешения напряженности на Корейском полуострове.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.