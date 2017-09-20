В Иракском Курдистане заявили о готовности к референдуму о независимости

ЭРБИЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане практически завершила подготовку к процедуре голосования, заявил РИА Новости глава ведомства Хендрин Мухаммед.

"Все приготовления для проведения референдума находятся на завершающем этапе. Урны для голосования, бюллетени, все это было доставлено в центры для голосования. Сотрудники избирательных центров прошли обучение и уже прибыли к месту предстоящего голосования", — сказал глава комиссии.

По словам собеседника агентства, планировавшееся на 23 сентября голосование военнослужащих пешмерги, а также сотрудников служб безопасности будет проведено в один день со всем населением региона – 25 сентября.

"Сегодня 20-е (сентября) и мы уже готовы открыть наши центры, но согласно президентскому указу они откроются 25 числа", — отметил руководитель ведомства.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.