В Иракском Курдистане заявили о готовности к референдуму о независимости

ЭРБИЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане практически завершила подготовку к процедуре голосования, заявил РИА Новости глава ведомства Хендрин Мухаммед.
По словам собеседника агентства, планировавшееся на 23 сентября голосование военнослужащих пешмерги, а также сотрудников служб безопасности будет проведено в один день со всем населением региона – 25 сентября.
"Сегодня 20-е (сентября) и мы уже готовы открыть наши центры, но согласно президентскому указу они откроются 25 числа", — отметил руководитель ведомства.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.