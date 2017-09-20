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Лукашенко заявил о договоренности с Путиным наблюдать за учениям раздельно

Сюжет:
Учения "Запад-2017" (162)
16:3920.09.2017
(обновлено: 17:59 20.09.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017" и объяснил, почему наблюдал за ними отдельно от Владимира Путина. По его словам, главной причиной стала масштабность маневров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко объяснил, почему наблюдал за учениями "Запад" отдельно от Путина
"Цели, которые были поставлены перед учениями, достигнуты. Все задачи полностью реализованы, мы их решили", — заявил Лукашенко журналистам на полигоне "Борисовский" под Минском.

"Все элементы учений мы отработали. Результаты более конкретно еще подведем, но в целом задачи решены… Мы показали способности вооруженных сил Белоруссии и России, совместной группировки войск, по обороне Союзного государства и интересов государств, это была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя", — продолжил белорусский лидер.

Лукашенко также в очередной раз отметил, что учения не были направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов".

Подразделения ВДВ на учениях Запад-2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков
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Он заявил, что "по горячим следам" не может выявить какие-то недочеты.

"Все было на очень высоком уровне. Учения не носили показушный характер", — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, маневры были приближены к реальной боевой обстановке.

О договоренностях с Путиным

Лукашенко также рассказал журналистам, что договорился с Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за учениями "Запад-2017" из-за масштабности маневров.

"Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре", — объяснил президент Белоруссии.

По его словам, ранее оба президента планировали наблюдать за учениями в Белоруссии.

Вертолеты Ка-52 ВКС России во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Виктор Толочко
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"Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают", — добавил Лукашенко.

Учения "Запад-2017"

Стратегические учения "Запад-2017" стартовали 14 сентября. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также боевые корабли.

Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель НАТО на "Западе-2017" в Белоруссии отметил открытость учений
Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые, согласно сценарию, "атаковали" Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий военных двух стран.

В этом году маневры прошли на шести полигонах в Белоруссии — Лепельском, Лосвидо, Борисовском, Осиповическом, Ружанском, Домановском и участке местности Дретунь, а также на трех в России — Лужском, Струги Красные и Правдинском.

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