Президиум каталонского парламента привлекут к уголовной ответственности

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Конституционный суд Испании признал незаконным голосование в парламенте Каталонии по законам о "референдуме" и "переходном периоде", члены президиума парламента, согласно решению суда, будут привлечены к уголовной ответственности.
Закон о "референдуме" был принят 6 сентября, а закон о "переходном периоде" — 7 октября.
Ранее КС принял к рассмотрению иски правительства о незаконности этих документов, приостановив, таким образом, их действие. Однако окончательный вердикт по этим законам не вынесен.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.