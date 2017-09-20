Президиум каталонского парламента привлекут к уголовной ответственности

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Конституционный суд Испании признал незаконным голосование в парламенте Каталонии по законам о "референдуме" и "переходном периоде", члены президиума парламента, согласно решению суда, будут привлечены к уголовной ответственности.

КС единогласно аннулировал соглашения президиума парламента Каталонии, который разрешил проведение голосования, говорится в судебном постановлении. Решение президиума суд признал противоречащим конституции, а также постановил привлечь к уголовной ответственности тех, кто был причастен к принятию этих решений, в том числе председателя парламента Карме Форкадель.

Закон о "референдуме" был принят 6 сентября, а закон о "переходном периоде" — 7 октября.

Ранее КС принял к рассмотрению иски правительства о незаконности этих документов, приостановив, таким образом, их действие. Однако окончательный вердикт по этим законам не вынесен.

Гражданская гвардия в среду проводит спецоперацию, связанную с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Задержаны 12 человек, проведен 41 обыск.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.