В Испании провели более 40 обысков в связи с подготовкой референдума

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. В общей сложности на настоящий момент в Каталонии был проведен 41 обыск в рамках спецоперации в связи с подготовкой референдума о независимости, сообщил Высший суд Каталонии.
Как сообщил суд в Twitter, открыто дело по подозрению в неподчинении властям, злоупотреблении служебным положением и растрате государственного имущества. В качестве подозреваемых фигурируют около 20 человек.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.