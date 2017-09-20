В Испании провели более 40 обысков в связи с подготовкой референдума

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. В общей сложности на настоящий момент в Каталонии был проведен 41 обыск в рамках спецоперации в связи с подготовкой референдума о независимости, сообщил Высший суд Каталонии.

В суде пояснили, что 13-й суд дал санкции на проведение 41 обыска, из них шесть в официальных помещениях правительства, трех компаниях, остальные в частных домах и неофициальных офисах.

Как сообщил суд в Twitter, открыто дело по подозрению в неподчинении властям, злоупотреблении служебным положением и растрате государственного имущества. В качестве подозреваемых фигурируют около 20 человек.

Гражданская гвардия Испании проводит спецоперацию, связанную с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Утром в среду были задержаны 12 человек.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.