Захарова заявила, что Фримена подставили

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американского актера Моргана Фримена, который призвал рассказать о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы США, подставили.

"Моргана Фримена подставили так же, как в свое время подставили (бывшего госсекретаря США — ред.) Колина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки", — написала она на своей странице в Facebook

Как напомнила Захарова, недавно стало известно, что при прежней администрации США во главе с Бараком Обамой по тайному решению суда велась прослушка главы предвыборного штаба нынешнего президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Причем она велась до и после выборов, отметила она.

"Понимаете, причем тут Россия? Правильно — легитимизация предвыборного беззакония. Без внешнего фактора всё банально превратилось бы в новый Уотергейт, а с наличием "зарубежного вмешательства" история развивается в русле национальной безопасности. Финал будет ярким. Предвкушаю", — написала Захарова.

Ранее Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого так называемым "Комитетом по расследованию против России". Видео была размещено на портале YouTube. В нем актер, в частности, призывает "защитить демократию США от России".

Госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая 5 февраля 2003 года в Совете Безопасности ООН, в качестве неопровержимого доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения представил некую пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химического оружия, взятые в Ираке. Пауэлл использовал эти "улики", чтобы доказать необходимость военной операции против Ирака, где в итоге никакого химоружия найдено не было.