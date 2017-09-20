Киев предложил обмен пленными в Донбассе по формуле "88 на 313"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (388)

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Киев предложил расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313", сообщил в среду лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук сообщил о предложении Киева провести обмен удерживаемыми лицами по формуле "87 на 309". По его словам, за последние две недели в ходе переговорного процесса киевской стороне удалось добиться значительного успеха.

"Как сообщил журналисту "КП в Украине" спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук, на переговорах в Минске после уточнения списков украинская сторона сделала представителям ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) предложение об освобождении удерживаемых лиц по формуле "88 на 313", — говорится в сообщении, размещенном на сайте "Украинского выбора".