Россия никогда не отдаст Крым, заявил экс-канцлер Шредер

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Крым никогда не перестанет быть частью России, заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

"Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны", — сказал политик. Настаивая на ином, Берлин рискует разрушить связи с Москвой и посеять раздор между народами, связанными общей историей, уверен экс-канцлер.

Шредер напомнил о "новой восточной политике" канцлера ФРГ Вилли Брандта, которая помогла Бонну установить диалог со странами народной демократии. Она должна стать примером для нынешних немецких властей, уверен бывший шеф социал-демократов. Политик также призвал "не ориентироваться на интересы США" в вопросе российско-немецких отношений. "Штатам не нужна сильная Россия. Европа, прежде всего Германия, имеет иные интересы", — сказал он.

В заключение экс-канцлер раскритиковал размещение 450 военнослужащих бундесвера в Литве, неподалеку от российской границы. По его мнению, это "совершенно ложный сигнал", который негативно влияет на диалог между двумя странами.