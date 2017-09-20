В ДНР рассказали, кто воюет в Донбассе со стороны Украины

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Киев отправляет в Донбасс силовиков, которым грозит уголовная ответственность за совершение преступлений, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, сейчас в Донбасс в качестве добровольцев власти Украины отправляют бывших военнослужащих, которым грозит уголовная ответственность.
"Так, к примеру, в зону боевых действий так называемыми "добровольцами" были отправлены солдат, проходящий службу по призыву и задержанный в Хмельницкой области за хранение наркотических веществ, и старший солдат, которому грозил уголовный срок за хищение боеприпасов из воинской части в Днепропетровской области", — утверждает Басурин.