В ДНР рассказали, кто воюет в Донбассе со стороны Украины

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Киев отправляет в Донбасс силовиков, которым грозит уголовная ответственность за совершение преступлений, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Вооруженные силы Украины неоднократно привлекали к участию в боевых действиях лиц, имеющих криминальное прошлое. По данным нашей разведки, командованием ВСУ применяется новая схема для увеличения численности личного состава в зоне так называемой "АТО" (военной операции в Донбассе — ред.)", — сказал Басурин.

По его словам, сейчас в Донбасс в качестве добровольцев власти Украины отправляют бывших военнослужащих, которым грозит уголовная ответственность.

"Так, к примеру, в зону боевых действий так называемыми "добровольцами" были отправлены солдат, проходящий службу по призыву и задержанный в Хмельницкой области за хранение наркотических веществ, и старший солдат, которому грозил уголовный срок за хищение боеприпасов из воинской части в Днепропетровской области", — утверждает Басурин.