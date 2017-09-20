В Турции разбился полицейский вертолет

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Один человек погиб и один получил тяжелые ранения при аварии полицейского вертолета в провинции Нигде в центральной Турции, передает в среду телеканал NTV.

Как сообщает телеканал, полицейские пострадали при подготовке к учебному полету вертолета, принадлежащего полицейской академии Нигде. По предварительным данным, они были травмированы винтом воздушного судна. Один из пострадавших скончался на месте, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Начато расследование причин ЧП.