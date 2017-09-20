Полиция Испании окружила штаб-квартиру "Кандидатуры народного единства"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полиция Испании окружила штаб-квартиру крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" (CUP) в Барбера-дель-Вальес (провинция Барселона).
"Внимание! Сотрудники Национальной полиции окружили штаб-квартиру CUP, ее бойцы находятся внутри", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter партии.
ATENCIÓ! Membres de la Policia Nacional encaputxats envolten la seu de la CUP, els militants som a dins #SensePor— CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 20 сентября 2017 г.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.