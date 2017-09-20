Силовики выпустили почти 140 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (212)

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 140 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"Вчера на территорию Авдеевки (под контролем Киева — ред.) прибыла делегация парламентского комитета ассоциации Украина-Евросоюз. Для демонстрации сложной оперативной обстановки в прифронтовой Авдеевке киевское руководство решило устроить артиллерийский "салют" по территории республики в честь приезда своих европейских партнеров, пытаясь спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь", — заявил Басурин.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов, на мариупольском и горловском — из гранатометов и стрелкового оружия.

"На донецком по прилегающим районам 12 населенных пунктов противник выпустил 14 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, 29 мин калибром 120 миллиметров и 93 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.