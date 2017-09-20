Зюганов выступил против санкций в отношении КНДР

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не видит военного решения проблемы на Корейском полуострове и отмечает, что он сам бы голосовал против санкций по КНДР в Совбезе ООН.

"Я полностью поддерживаю усилия и Путина, и Си Цзиньпина, и ответственных политиков по поиску мирного решения", — сказал Зюганов на встрече в Госдуме с делегацией из Китая.

"Здесь моя точка зрения расходится в одном вопросе. Я бы голосовал в Совбезе ООН в одном вопросе против санкций по Северной Корее. Санкции ничего не решают", — подчеркнул он.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела над территорией Японии. В связи с этими событиями Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.