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Заочная дискуссия: Лавров прокомментировал выступление Трампа на ГА ООН

15:0820.09.2017
(обновлено: 15:12 20.09.2017)
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© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заочная дискуссия президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова состоялась во вторник в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Слышу голос "вашингтонского болота": о чем говорил Трамп с трибуны ООН
Американский президент, впервые выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, обозначил позицию Вашингтона по самым важным международным проблемам, и она оказалась очень жесткой. Через несколько часов, после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Лавров ответил на многие заявления лидера Соединенных Штатов.

Агентство РИА Новости сравнило высказывания Трампа и Лаврова и выяснило, в чем позиции двух стран серьезно расходятся, а в чем намечаются совпадения.

США угрожают, Россия за диалог

И американский лидер, и российский министр затронули один из самых острых международных кризисов: ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Пхеньян 3 сентября заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше, чем у бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Но на этом, похоже, не собираются останавливаться ни КНДР, ни США. Трамп, выступая в ООН, открыто пригрозил Северной Корее уничтожением.

Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017
© REUTERS / Shannon Stapleton
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"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал он.

По его словам, КНДР угрожает всему миру "гибелью невообразимого числа людей" из-за "беспечной разработки ракетной и ядерной программ". При этом подверг критике страны, которые торгуют с КНДР в нарушение санкций СБ ООН. "Ни одна нация на земле не заинтересована в том, чтобы этот криминальный режим вооружился ядерным оружием и ракетами", — сказал Трамп.

Глава МИД России в свою очередь высказался по поводу северокорейского режима намного более сдержанно.

"У нас позиция принципиальная: мы не хотим никого демонизировать, мы всегда стараемся понять, в чем существо проблем. Кто-то озабочен своей безопасностью, кто-то озабочен необходимостью с соседями как-то наладить отношения, у кого-то внутри конфликт. Если просто осуждать и угрожать, наверное, мы будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние", — сказал Лавров журналистам.

Он подчеркнул, что Москва предпочитает работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу. "Будь то в отношении внутренних конфликтов, будь то в отношении конфликтов наподобие Корейского полуострова", — добавил министр.

Что будет с иранской ядерной сделкой?

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Лавров назвал речь Трампа в ООН примечательной
Еще одна страна, недовольство которой высказал Трамп, выступая на Генассамблее, – Иран. Здесь его претензии касались и политики Тегерана в целом, и так называемой иранской ядерной сделки. Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Однако Трампу этот документ категорически не нравится. "Сделка с Ираном вредна для США", — заявил он с трибуны ООН и добавил, что Тегеран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение", и международному сообществу необходимо его остановить.

"Правительство Ирана маскирует свою коррумпированную диктатуру за ложным видом демократии", — считает американский президент. По его словам, правительство Ирана превратило свою "процветающую страну с богатой историей и культурой" в "страну-изгой".

Лавров, отвечая на это через несколько часов, выразил обеспокоенность резкими заявлениями американского лидера. "Особо тревожит, что по Ирану США устами президента Трампа подтвердили непримиримую позицию, сильно критиковали совместную программу действий, которая позволила разрулить иранскую ядерную проблему", — заявил министр.

Он отметил, что на полях Генассамблеи ООН "состоится встреча министров "шестерки", которая вместе с иранцами разрабатывала этот совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД).

"Встреча будет посвящена тому, как выполняется СВПД. Мы будем ориентироваться на профессиональные оценки МАГАТЭ… Мы будем отстаивать этот документ, этот консенсус, который был с облегчением воспринят всем международным сообществом и реально укрепил, мы убеждены в этом, региональную стабильность", — заявил Лавров.

Незваный гость в Сирии

М.Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Речь Трампа на Генассамблее не заслуживает ответа, заявили в иранском МИД
А вот по Сирии разногласия, видимо, постепенно смягчаются. Во всяком случае явных противоречий в словах Трампа и Лаврова по этому поводу не было.

Американский президент заявил, что Вашингтон ищет пути деэскалации в Сирии.

"Мы поддерживаем усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи после освобождения территорий от ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство*", запрещена в РФ). США потратили миллиарды долларов для возвращения беженцев. Мы ищем подходы, для того чтобы вернуть беженцев, помочь этим невероятно страдающим людям, чтобы быть частью процесса восстановления их страны. Мы поддерживаем недавнее соглашение "большой двадцатки". Это тот подход, который мы проповедуем — подход политического и экономического восстановления", — сказал он.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Лавров в свою очередь напомнил, что американцев в Сирию, собственно, не звали, но высказал мнение, что раз уж они там, это надо использовать для борьбы с террористами.

"Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", — сказал российский министр по итогам встречи с Тиллерсоном.

"Мы видим, что это реальность, и видим, что это можно использовать для борьбы с терроризмом параллельно с теми действиями, которая сирийская армия при нашей поддержке осуществляет. Это прагматично, когда все участники этого процесса концентрируются на борьбе с ИГИЛ*", — добавил Лавров.

И о суверенитете

Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
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Американский президент говорил в ООН и по более общим темам, в частности, о вопросах демократии и современного миропорядка.

"Сильная, независимая нация позволяет развивать страну с различными ценностями. Разные культуры, разные мечты. (Страны) не просто сосуществуют, но работают друг с другом плечом к плечу, на основе взаимного уважения. Коалиция из сильных независимых наций — основа успеха", — сказал он.

"В Америке мы не стремимся, чтобы кто-то следовал нашему подходу к жизни. Мы хотим быть примером, на который все равняются", — подчеркнул Трамп.

Лавров, комментируя выступление президента США, назвал его примечательным. "Наверное, во многом или в чем-то оно рассчитано не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю", — считает российский министр.

Он обратил отдельное внимание на "очень четко сформулированную поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах, заявление о том, что США хотят лидировать примером, не хотят никого учить жизни, никого заставлять следовать тому или иному пути, и уважают тот способ существования, который сами народы выбирают для себя, форму правления".

"Надо конечно посмотреть, как эти слова будут воплощаться в практические действия", — отметил Лавров.

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