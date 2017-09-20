Российские депутаты будут наблюдать за выборами в Германии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутаты РФ в составе миссии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будут наблюдать за выборами в Германии, сообщается в электронной базе нижней палаты парламента.
В электронной базе Госдумы РФ в разделе "мероприятия" указано, что с 21 по 25 сентября запланировано "участие делегации Государственной Думы в наблюдении за парламентскими выборами в составе миссии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)".
Также сообщается, что парламентарии отправятся в Берлин.