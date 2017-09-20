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"Идет война": Морган Фримен снялся в ролике о "нападении России на США"

15:2220.09.2017
(обновлено: 15:27 20.09.2017)
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© AFP 2017 / Max NashАмериканский актер Морган Фримен. Архивное фотоАмериканский актер Морган Фримен. Архивное фото
© AFP 2017 / Max Nash

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский актер Морган Фримен снялся в антироссийском ролике "Комитета по расследованию против России". На видео он утверждает, что Москва вмешивалась в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

"На нас напали. Идет война", — говорит Фримен.

Морган Фримен. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello/ Invision
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В ролике актер предлагает зрителям представить "сценарий фильма" о том, как "агент КГБ" решил отомстить за развал своей родины и стал президентом. В этот момент на видео показывают Владимира Путина и архивные кадры из постсоветской России. Фримен объявляет, что для "этого человека" США — "заклятый враг".

Актер также обвинил Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении "пропаганды". В конце он призвал Дональда Трампа "рассказать правду" и выступить перед американцами с обращением о "российском вмешательстве" в выборы.

"Свободный мир нуждается в нашем лидерстве", — заключает Фримен.

Видео было снято в рамках проекта "Комитет по расследованию против России". Среди членов экспертного совета на сайте организации указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, а также политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.

Эмоциональная перегрузка

Слова Моргана Фримена уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что актер мог стать "жертвой эмоциональной перегрузки".

Морган Фримен в видеоролике, призывающем конгресс США одобрить сделку с Ираном
© Фото : YouTube
Эксперт: у Моргана Фримена – очень своеобразная репутация
"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", — сказал Песков, комментируя видеоролик с участием Фримена.

Представитель Кремля посоветовал не воспринимать серьезно подобные обращения, поскольку они "не основаны на реальной информации".

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в попытках оказать влияние на выборы в США. В Кремле такие обвинения назвали "абсолютно голословными", а президент Владимир Путин подчеркивал, что вмешательство в американский избирательный процесс не имеет для Москвы никакого смысла.

"Осеннее обострение"

Режиссер Станислав Говорухин также резко раскритиковал слова Фримена о России.

"Не все актеры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться", — заявил Говорухин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, отвечать Фримену — значит опуститься до его уровня.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что Голливуд в целом "рекрутирован" на борьбу с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Морган Фримен — не первая звезда Голливуда, которая засветилась в роли киллера американской демократии. Именно киллера, потому что под видом заботы об американской демократии они ловко потребовали не согласиться с мнением большинства американцев, проголосовавших за своего президента", — сказала Яровая журналистам.

"Видимо, гонорары растут и роли расписаны. Хотя сценарий и текст очень примитивны, но абсолютно в жанре многих продуктов фабрики политических грез американской гегемонии, которой якобы кто-то угрожает. Но, как показывает жизнь, угроза исходит только от американского политического олигархата, и теперь это уже постановочный ультиматум Трампу", — добавила депутат, пожелав американцам "не стать жертвами киношной иллюзии".

Почему именно Фримен

Книга Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и глубинное государство сговорились, чтобы очернить Путина автора Дэна Ковалика. Архивное фото
© Skyhorse Publishing
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Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин напомнил, что известные артисты нередко участвуют в публичных политических акциях.

"Мы можем, например, вспомнить давние времена, как Джейн Фонда очень активно выступала против войны во Вьетнаме по телевидению. Или как сейчас Алек Болдуин очень активно оглашает свою антитрамповскую позицию. То есть, актеры в политический процесс вовлекаются достаточно часто", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, предложение озвучить ролик "Комитета по расследованию действий России" далеко не случайно было сделано именно Моргану Фримену.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 9 января 2017. Архивное фото
© AFP 2017 / Zach Gibson
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"Вообще, Фримен сам по своим политическим убеждениям человек нейтральный, хотя ближе, как и многие голливудские звезды, к Демократической партии. Но дело в том, что у Моргана Фримена очень своеобразная репутация. Этот человек обладает очень приятным, очень глубоким, проникновенным голосом. Он очень убедителен, он часто вел радиопередачи, пользуясь своим голосом. И именно ввиду его убедительности, безусловно, его пригласили участвовать в этом проекте", — пояснил Александр Кубышкин, добавив, что антироссийская кампания в США "продолжается и раскручивается".

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