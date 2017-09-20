"Идет война": Морган Фримен снялся в ролике о "нападении России на США"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский актер Морган Фримен снялся в антироссийском ролике "Комитета по расследованию против России". На видео он утверждает, что Москва вмешивалась в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
"На нас напали. Идет война", — говорит Фримен.
Актер также обвинил Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении "пропаганды". В конце он призвал Дональда Трампа "рассказать правду" и выступить перед американцами с обращением о "российском вмешательстве" в выборы.
"Свободный мир нуждается в нашем лидерстве", — заключает Фримен.
Видео было снято в рамках проекта "Комитет по расследованию против России". Среди членов экспертного совета на сайте организации указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, а также политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.
Эмоциональная перегрузка
Слова Моргана Фримена уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что актер мог стать "жертвой эмоциональной перегрузки".
Представитель Кремля посоветовал не воспринимать серьезно подобные обращения, поскольку они "не основаны на реальной информации".
Российские власти неоднократно отвергали обвинения в попытках оказать влияние на выборы в США. В Кремле такие обвинения назвали "абсолютно голословными", а президент Владимир Путин подчеркивал, что вмешательство в американский избирательный процесс не имеет для Москвы никакого смысла.
"Осеннее обострение"
Режиссер Станислав Говорухин также резко раскритиковал слова Фримена о России.
"Не все актеры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться", — заявил Говорухин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, отвечать Фримену — значит опуститься до его уровня.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что Голливуд в целом "рекрутирован" на борьбу с президентом США Дональдом Трампом.
"Видимо, гонорары растут и роли расписаны. Хотя сценарий и текст очень примитивны, но абсолютно в жанре многих продуктов фабрики политических грез американской гегемонии, которой якобы кто-то угрожает. Но, как показывает жизнь, угроза исходит только от американского политического олигархата, и теперь это уже постановочный ультиматум Трампу", — добавила депутат, пожелав американцам "не стать жертвами киношной иллюзии".
Почему именно Фримен
"Мы можем, например, вспомнить давние времена, как Джейн Фонда очень активно выступала против войны во Вьетнаме по телевидению. Или как сейчас Алек Болдуин очень активно оглашает свою антитрамповскую позицию. То есть, актеры в политический процесс вовлекаются достаточно часто", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
По его мнению, предложение озвучить ролик "Комитета по расследованию действий России" далеко не случайно было сделано именно Моргану Фримену.