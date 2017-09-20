МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Испании своими действиями по проведению обысков и арестов фактически лишили Каталонию возможности самоуправления, заявил председатель правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон.

"В эти последние часы, особенно сегодня, государство Испания фактически остановило самоуправление в Каталонии", — приводятся слова Пучдемона в Twitter правительства.

Гражданская гвардия Испании проводит спецоперацию, связанную с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Утром в среду были задержаны 12 человек, включая заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. Обыски прошли в здании Женералитета и других правительственных учреждениях.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.