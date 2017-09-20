В МВД Германии отчитались о предотвращенных за последний год терактах

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что за последний год ведомству удалось предотвратить 12 или 13 терактов.

"Оценивать опасность всегда тяжело, но ведь мы предотвратили теракты — наверное, 12 или 13 за последний год", — сказал Мезьер таблоиду Bild.

Мезьер заявил о необходимости значительно улучшить сотрудничество между сотрудниками внутренних служб. "Каждый день и каждую неделю появляются новые предупреждения о терактах, их нужно оценивать. Мы не можем вечно отменять футбольные матчи", — сказал министр.

Томас де Мезьер не мог обойти стороной тему выборов и обвинений в сторону России во вмешательстве. "Мы не видим, чтобы (президент России Владимир) Путин вмешивался в предвыборную кампанию, и мы также не видим большого влияния", — сказал Мезьер.

Ранее полиция Берлина сообщила, что усиливает меры безопасности к 24 сентября, когда в городе будут проходить выборы в бундестаг. По итогам выборов в немецкий парламент будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.