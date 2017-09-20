Еврокомиссия воздержалась от новых заявлений по референдуму в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия решила воздержаться от новых заявлений по ситуации вокруг подготовки Каталонии к референдуму о независимости, заявил вице-председатель ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"По этому вопросу уже высказался председатель (ЕК Жан-Клод) Юнкер, по этому вопросу уже высказался первый вице-председатель (ЕК Франц) Тиммерманс. Нам нечего добавить на данном этапе", — сказал Домбровскис журналистам в ответ на просьбу прокомментировать недавние события, в том числе аресты в связи с подготовкой к референдуму.

Юнкер 14 сентября не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе. При этом он отметил, что Каталонии придется пройти через процесс вступления в ЕС, как и другим государствам, присоединившимся к союзу после 2004 года. Комментируя слова Юнкера, Тиммерманс 15 сентября заявил, что председатель ЕК ясно заявил о соблюдении испанской конституции. Сам Тиммерманс также призвал все стороны политического процесса соблюдать конституционные нормы.

С тех пор ситуация стала более напряженной. Гражданская гвардия Испании проводит спецоперацию, связанную с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Утром в среду были задержаны 12 человек, включая заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. Обыски прошли в здании Женералитета и других правительственных учреждениях. Как сообщает газета Periodico , перед зданием департамента экономики в Барселоне собрались две тысячи человек, выступающих против проводимых испанскими властями обысков в Каталонии.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.