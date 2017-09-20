В ГП Украины заявили о планах конфисковать у Януковича еще $200 миллионов

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Украины в ближайшие дни объявит о спецконфискации еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению, заявил в среду глава ведомства Юрий Луценко.
Луценко также сообщил, что до конца 2017 года все дела о "финансовых преступлениях, совершенных Януковичем и его окружением, завершат и передадут в суд".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.